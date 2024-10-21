Монгольские прокуроры ознакомились с борьбой с наркопреступностью в США

- Монголия, происшествия
- 3:43, 21 октября 2024
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CentralAsia (MNG) -
Монгольские прокуроры встретились с руководителями судебной системы города Блюфилд
Группа монгольских прокуроров пересекла весь мир, чтобы узнать больше о правосудии в двух Вирджиниях. Они получают возможность увидеть своими глазами, как в разных районах США борются с преступностью. Об этом сообщает WVVA News.
Группа прокуроров является частью Программы Конгресса США по международному лидерству «Открытый мир». Она объединяет профессионалов из других стран с их коллегами в Соединенных Штатах. Эта группа сосредоточена на изучении трех конкретных областей права.
«Чтобы узнать, как оцифровать уголовные разбирательства, сделки о признании вины, а также бороться с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков, а также со всеми связанными с этим проблемами», — сказал доктор Судхакар Джамкханди, президент некоммерческой организации «Центр международного взаимопонимания».
Некоммерческая организация доктора Джамкханди помогла организовать встречи с лидерами судебной системы в этом районе. На данный момент группа поговорила с прокурором США Южного округа Западной Вирджинии Уиллом Томпсоном, членами группы по борьбе с наркотиками Западной Вирджинии, а также с главным прокурором округа Мерсер Брайаном Кохраном.
источник: MiddleAsianNews