Монгольская StorePay вышла на рынок Юго-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) -

StorePay Fintech Indonesia, дочерняя компания StorePay Holding, подписала соглашение о сотрудничестве с банком Sahabat Sampoerna, Индонезия, сделав важный стратегический шаг по расширению в Юго-Восточной Азии.

Это партнерство знаменует собой важную веху для монгольской финансовой компании StorePay на пути к выходу на рынок Индонезии, которая считается самой перспективной экономикой в ​​Юго-Восточной Азии с населением 280 миллионов человек.

Sahabat Samporna Bank является частью Samporna Group и известен своим стремлением расширить доступ к финансам среди малых и средних предприятий. Ведущая финтех-компания Юго-Восточной Азии Zendit осуществила стратегическую инвестицию в Sahabat Samporna Bank в 2022 году, еще больше укрепив свои позиции в индустрии цифровых платежей.

Рынок цифровых платежей в Юго-Восточной Азии стремительно растет, и монгольская компания StorePay поставила перед собой долгосрочную цель стать крупным игроком в регионе. Отправной точкой достижения этой цели является Индонезия, а также начинают выходить на следующие целевые рынки – Вьетнам и Таиланд.

StorePay предлагает безопасные, гибкие, доступные и современные технологические решения для управления финансами и роста продаж для потребителей и продавцов. StorePay выводит свое решение BNPL на рынок Юго-Восточной Азии в новом облике.

Компания StorePay, лидер отрасли, которая первой представила финтех-услуги «купите сейчас, заплатите позже» (Buy Now, Pay Later - BNPL) на монгольском рынке в 2019 году, теперь работает с более чем 600 000 пользователей и более чем 6000 торговыми организациями.

StorePay примет участие в международном «Сингапурском фестивале финансовых технологий», который пройдет в ноябре этого года.

источник: MiddleAsianNews

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