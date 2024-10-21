В 41-й школе столицы появился полностью оснащенный цифровой класс

CentralAsia (MNG) - В ответ на потребность в возможностях онлайн-обучения во время пандемии компания Mobicom Corporation LLC инициировала и реализует проект «Умное образование» на протяжении четырех лет, охватив в общей сложности 27 000 учащихся в 14 школах и способствуя повышению доступности образования.

В рамках проекта «Умное образование IV» 41-я школа в районе Хан-Уул теперь может похвастаться полностью оборудованным цифровым классом. В этом классе есть высокоскоростной интернет, ноутбуки, устройства виртуальной реальности, интерактивные уроки и смарт-доски, интегрирующие передовые технологии в образование.

В ходе церемонии открытия прошли открытые уроки географии и английского языка, а также выступления певцов. Профессиональные спортсмены также рассказали школьникам о крикете — виде спорта, который развивает внимание и концентрацию.

На смарт-досках и ноутбуках, размещенных в цифровом классе, предустановлены программы для уроков естествознания. В частности, установлены программа Pearson English для английского языка и программа Eduten для математики.

Например, изучая географию, школьники могут использовать устройства виртуальной реальности, чтобы вблизи рассмотреть динозавров и совершить виртуальную экскурсию по прекрасным странам.

источник: MiddleAsianNews

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