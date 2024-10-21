Мужская военная сборная завоевала золото на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в Узбекистане

CentralAsia (MNG) -
ЧМ по военному дзюдо: Монголия завершила чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте.
Военные дзюдоистки Монголии завоевали золото на Чемпионате мира в Ташкенте.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.
Во второй соревновательный день определились победители в семи весовых категориях, и монгольские спортсмены завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали.
Победители и призёры
Золотые медали выиграли среди женщин:
НАРАНЦЭЦЭГ Ганбаатар (до 48 кг)
СОСОРБАРАМ Лхагвасурэн (до 57 кг)
АДЪЯАСУРЭН Амарсайхан (до 78 кг)
Серебряные медали получили среди женщин:
ГАЛ-ОД Цэрэнтогтох (до 52 кг)
ИЧИНХОРЛОО Мөнхцэдэв (до 57 кг)
Среди мужчин ДУУРЭНБАЯР Өлзийбаяр (свыше 100 кг) завоевал серебряную медаль.
В командной борьбе мужская команда победила команду хозяев и завоевала золотую медаль, а женская — бронзовую медаль.
источник: MiddleAsianNews