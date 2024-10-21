Мужская военная сборная завоевала золото на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих в Узбекистане

CentralAsia (MNG) -

ЧМ по военному дзюдо: Монголия завершила чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте.

Военные дзюдоистки Монголии завоевали золото на Чемпионате мира в Ташкенте.

В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.

Во второй соревновательный день определились победители в семи весовых категориях, и монгольские спортсмены завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали.

Победители и призёры

Золотые медали выиграли среди женщин:

НАРАНЦЭЦЭГ Ганбаатар (до 48 кг)

СОСОРБАРАМ Лхагвасурэн (до 57 кг)

АДЪЯАСУРЭН Амарсайхан (до 78 кг)

Серебряные медали получили среди женщин:

ГАЛ-ОД Цэрэнтогтох (до 52 кг)

ИЧИНХОРЛОО Мөнхцэдэв (до 57 кг)

Среди мужчин ДУУРЭНБАЯР Өлзийбаяр (свыше 100 кг) завоевал серебряную медаль.

В командной борьбе мужская команда победила команду хозяев и завоевала золотую медаль, а женская — бронзовую медаль.

источник: MiddleAsianNews

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