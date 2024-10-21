Первоклассники в столице пройдут офтальмологическое, стоматологическое и сердечно-сосудистое обследование

CentralAsia (MNG) -

В течение недели самостоятельного обучения первого семестра этого учебного года учащиеся первоклассников столицы пройдут офтальмологическое, стоматологическое и сердечно-сосудистое обследование.

В рамках этой инициативы в 50 государственных и частных школах районов Баянзурх и Хан-Уул были розданы комплекты для проверки остроты зрения вдаль и вблизи. Кроме того, администраторам школ и врачам была предоставлена ​​информация об организации проверки зрения и внесении записей об обследованиях в веб-систему на сайте eruulhuuhed.mn. Своим опытом поделились и школьные врачи, проводившие эти обследования.

В настоящее время в школах № 21, 14, 163 и 75 столицы началась организация проверки зрения.

Профессиональные офтальмологи из Министерства здравоохранения и международной организации Orbis International работают в школах, получивших наборы для проверки зрения, руководя процессами скрининга и обследования.

В сельской местности такие осмотры и предварительные проверки будут организованы в течение недели самостоятельного обучения второго семестра.

источник: MiddleAsianNews

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