Монголия уделяет особое внимание защите снежного барса

CentralAsia (MNG) -
В субботу в Монголии прошла серия мероприятий, призванных подчеркнуть важность защиты редкого вида снежного барса в преддверии Международного дня снежного барса, который ежегодно отмечается 23 октября.
Мероприятия, организованные Всемирным фондом дикой природы (WWF) Монголии, прошли в Улан-Баторе, столице Монголии.
Мероприятия включали фотовыставку, демонстрирующую потрясающие изображения снежных барсов, познавательную викторину об этих находящихся под угрозой исчезновения животных, конкурс по подражанию снежному барсу и публичные информационные сессии о роли этого вида в поддержании экологического равновесия, а также о наказаниях за браконьерство.
По данным WWF-Mongolia, Монголия является домом для второй по величине популяции снежных барсов в мире после Китая. По оценкам, в стране обитает около 1000 взрослых снежных барсов, занимая площадь около 328 900 квадратных километров через горные хребты Алтая, Саян и Хангая.
Основными угрозами для снежных барсов в Монголии являются участившиеся случаи браконьерства ради их костей и конфликты с местными пастухами, которые часто мстят кошкам за нападения на домашний скот.
По словам организаторов, цель упомянутых мероприятий — повысить осведомленность о срочной необходимости принятия эффективных мер по охране этих великолепных животных и среды их обитания.
источник: MiddleAsianNews