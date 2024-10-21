Монголия уделяет особое внимание защите снежного барса

Детеныши снежного барса. /CFP

CentralAsia (MNG) -

В субботу в Монголии прошла серия мероприятий, призванных подчеркнуть важность защиты редкого вида снежного барса в преддверии Международного дня снежного барса, который ежегодно отмечается 23 октября.

Мероприятия, организованные Всемирным фондом дикой природы (WWF) Монголии, прошли в Улан-Баторе, столице Монголии.

Мероприятия включали фотовыставку, демонстрирующую потрясающие изображения снежных барсов, познавательную викторину об этих находящихся под угрозой исчезновения животных, конкурс по подражанию снежному барсу и публичные информационные сессии о роли этого вида в поддержании экологического равновесия, а также о наказаниях за браконьерство.

По данным WWF-Mongolia, Монголия является домом для второй по величине популяции снежных барсов в мире после Китая. По оценкам, в стране обитает около 1000 взрослых снежных барсов, занимая площадь около 328 900 квадратных километров через горные хребты Алтая, Саян и Хангая.

По оценкам, в Монголии обитает около 1000 взрослых особей снежного барса. /CFP

Основными угрозами для снежных барсов в Монголии являются участившиеся случаи браконьерства ради их костей и конфликты с местными пастухами, которые часто мстят кошкам за нападения на домашний скот.

По словам организаторов, цель упомянутых мероприятий — повысить осведомленность о срочной необходимости принятия эффективных мер по охране этих великолепных животных и среды их обитания.

источник: MiddleAsianNews

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