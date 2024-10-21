Общегородская кампания Улан-Батора по уборке продлится до следующего месяца

CentralAsia (MNG) - Мэрия Улан-Батора организует общегородскую акцию по уборке под названием «Сделаем чистоту привычкой».

Целью кампании, которая пройдет с 15 октября по 1 ноября, является уборка мусора с общественных улиц, парков и водостоков в девяти районах столицы.

Предприятиям рекомендуется убирать свое окружение, включая заборы, мусорные баки и фасады. Усилия направлены на удаление накопленных отходов и улучшение общего вида общественных пространств.

Гражданам и предприятиям настоятельно рекомендуется принять активное участие.

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