На оставшуюся без света Кубу обрушился ураган «Оскар»

CentralAsia (CA) - На Кубу, которая уже третьи сутки остается без электричества, обрушился ураган «Оскар», сообщает Reuters. Сильный ветер, шторм и ливни были зафиксированы в районах восточной части острова.

До этого Метеорологическая служба Кубы предупредила о «чрезвычайно опасной ситуации» на востоке страны, а Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил о приближающемся к острову ветре со скоростью 120 км/ч.

Вечером 20 октября компания Unión Eléctrica, входящая в Минэнерго Кубы сообщила, что работу основной ТЭЦ Антонио Гутьераса, из-за которой пропал электричество на всем острове, удалось восстановить.

Однако спустя примерно шесть часов произошло очередное отключение электрической системы. «Восстановительные работы начались немедленно», — написала пресс-служба кубинского Минэнерго в X.

Ожидается, что ураган приведет к значительному прибрежному наводнению в восточной Кубе и в районах юго-восточной части Багамских островов. Синоптики прогнозируют до 10 см осадков, в отдельных районах — до 15 см.

Первое отключение электричества по всей стране, где проживает более 10 млн человек, произошло 18 октября из-за аварии на ТЭЦ.

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