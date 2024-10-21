В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг за вступление страны в Евросоюз

CentralAsia (CA) - В Тбилиси прошел оппозиционный марш «Грузия выбирает Евросоюз», его участники собрались на площади Свободы, сообщает «Грузия Online».

Среди участников акции — президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как пишет издание Paper Kartuli, на центральную площадь Тбилиси пришли «тысячи человек». Они держат флаги Грузии, Евросоюза, оппозиционных партий и объединений.

Саломе Зурабишвили выразила уверенность, что на парламентских выборах граждане проголосуют за европейское будущее страны.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. На выборы зарегистрировано 27 партий, включая правящую сейчас «Грузинскую мечту». Для попадания в парламент партиям потребуется набрать не менее 5% голосов избирателей. Основным конкурентом «Грузинской мечты» считается партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», занимающая проевропейский курс.

Евросовет 17 октября обвинил власти Грузии в противоречии европейским ценностям и принципам, а также приостановил интеграцию страны в блок. Причиной для такого решения послужило принятие в Грузии закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил решение Евросовета и назвал его необъективным.