В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг за вступление страны в Евросоюз

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- 10:22, 21 октября 2024
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- Обновлено: 10:29, 21 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Тбилиси прошел оппозиционный марш «Грузия выбирает Евросоюз», его участники собрались на площади Свободы, сообщает «Грузия Online».
Среди участников акции — президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как пишет издание Paper Kartuli, на центральную площадь Тбилиси пришли «тысячи человек». Они держат флаги Грузии, Евросоюза, оппозиционных партий и объединений.
Саломе Зурабишвили выразила уверенность, что на парламентских выборах граждане проголосуют за европейское будущее страны.
26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. На выборы зарегистрировано 27 партий, включая правящую сейчас «Грузинскую мечту». Для попадания в парламент партиям потребуется набрать не менее 5% голосов избирателей. Основным конкурентом «Грузинской мечты» считается партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», занимающая проевропейский курс.
Евросовет 17 октября обвинил власти Грузии в противоречии европейским ценностям и принципам, а также приостановил интеграцию страны в блок. Причиной для такого решения послужило принятие в Грузии закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил решение Евросовета и назвал его необъективным.