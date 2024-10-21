Молдова идет на второй тур выборов президента: Санду против Стояногло

Александр Стояногло, Майя Санду

CentralAsia (CA) - После обработки Центральной избирательной комиссией 98% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду набирает 41,33%, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло – 26,36%.

Как сообщает «Би-би-си», никто из кандидатов не набрал больше 50%. Таким образом, Санду и Стояногло поборются за пост главы государства во втором туре, который состоится 3 ноября.

Всего на выборах проголосовали около 1,5 млн молдавских граждан, за Санду отдали голоса более 500 тыс. избирателей.

Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к ее Конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.

По данным Центризбиркома Молдавии, числа сторонников и противников вступления республики в Евросоюз сравнялись. По состоянию на 6:10 (по местному времени), 50% (721760 человек) поддерживают евроинтеграцию, другие 50% (721672 человек) выступают против.

Обработаны 97,66% протоколов: 2167 из 2219.