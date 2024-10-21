Турецкие СМИ сообщили о смерти лидера ФЕТО Фетхуллаха Гюлена

CentralAsia (CA) - Турецкая проправительственная газета Hürriyet сообщила о смерти в США лидера ФЕТО Фетхуллаха Гюлена.

Как пишет Haber7, информация об этом была распространена через сайт Herkulnağme, который близок к окружению Гюлена. Сообщается, что он умер вчера, 20 октября.

Отмечается, что 83-летний лидер организации, проживавший в Пенсильвании, скончался в больнице, куда был госпитализирован.

CNN Turk пишет, что последние годы Гюлен боролся с почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.

Фетхуллах Гюлен

Сообщается, что новость о смерти Гюлена дошла до Анкары в подтвержденном виде.

Власти Турции обвиняют Гюлена в подготовке государственного переворота в июле 2016 года. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тыс. получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, а также заявляли, что будут преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности. В Турции регулярно проводятся операции против сторонников Гюлена.