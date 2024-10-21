В США вертолет врезался в радиовышку, четверо погибли

CentralAsia (CA) - В Хьюстоне, штат Техас, вертолет врезался в радиовышку, сообщила городская пожарная служба в Х. Assosiated Press уточняет, что крушение потерпел частный четырехместных вертолет Robinson R44.

По предварительным данным, вертолет врезался в радиовышку около 19:54 по местному времени. ABC News со ссылкой на местную полицию пишет, что погибли четыре человека, включая ребенка. Жертвы инцидента находились на борту вертолета, на земле пострадавших нет, уточнили там. Радиовышка рухнула после столкновения с вертолетом, загорелась трава — возгорание уже потушили пожарные.