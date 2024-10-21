МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за сообщений об отправке военных КНДР в Россию

CentralAsia (CA) - МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле в связи с появившейся информацией о перемещении северокорейских войск в Россию, сообщает южнокорейское ведомство.

«Мы занимаем твердую позицию, требуем немедленного вывода северокорейских войск и настоятельно призываем к прекращению соответствующего сотрудничества», — говорится в сообщении. В южнокорейском МИД назвали текущую ситуацию «угрозой безопасности для международного сообщества» и указали на нарушения ряда резолюций Совбеза и Устава ООН.

Посольство России в Сеуле подтвердило ТАСС, что Зиновьева пригласили для беседы в южнокорейский МИД. Посол выслушал позицию республики и пообещал доложить о ней российскому руководству.

О том, что КНДР начала отправку войск в Украину, на прошлой неделе заявили украинские и южнокорейские власти.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, где был затронут вопрос «недавнего перемещения северокорейских войск в Россию». Сведения об этом не подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских военнослужащих в конфликте в Украине.