Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев с необъявленным визитом

- Азия и мир, политика
- 14:26, 21 октября 2024
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CentralAsia (CA) - В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, пишут The Wall Street Journal и CNN.
По данным WSJ, Остин прибыл в Киев «с посланием о твердой приверженности поддержке Украины», но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по целям в России.
CNN уточняет, что Остин во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжать поддерживать ее в следующем году.
В предыдущий раз Ллойд Остин был в Киеве 20 ноября 2023 года накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. WSJ отмечает, что нынешний визит, вероятно, будет последним для Остина в качестве главы Пентагона.