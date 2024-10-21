Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин и посол США Бриджит Бринк

CentralAsia (CA) - В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, пишут The Wall Street Journal и CNN.

По данным WSJ, Остин прибыл в Киев «с посланием о твердой приверженности поддержке Украины», но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по целям в России.

CNN уточняет, что Остин во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжать поддерживать ее в следующем году.

В предыдущий раз Ллойд Остин был в Киеве 20 ноября 2023 года накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. WSJ отмечает, что нынешний визит, вероятно, будет последним для Остина в качестве главы Пентагона.