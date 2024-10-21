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В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Среди подозреваемых пятеро несовершеннолетних
Предыстория: В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек

CentralAsia (KZ) -  Среди 11 подозреваемых по делу о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде пятеро – несовершеннолетние, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МВД Казахстана.

Департамент полиции Кызылординской области расследует уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. Также правоохранители рассматривают дела по:

  • привлечению несовершеннолетних к занятию проституцией;
  • организации или содержанию притонов для занятия проституцией;
  • вымогательству;
  • склонению к применению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;
  • пыткам;
  • неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка.

«Девять участников уголовных дел находятся под стражей, двум избрана мера пресечения «домашний арест», среди них есть пятеро несовершеннолетних. По обстоятельствам дела допрошен потерпевший. Вопрос судебного слушания и открытого судебного разбирательства находится в компетенции суда», – говорится в ответе МВД.

Ранее министерство сообщало о 13 подозреваемых.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский. В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Уполномоченный по правам детей Динара Закиева заверяла, что расследование находится на ее контроле.

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