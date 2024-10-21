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Референдум в Молдове: Количество сторонников вступления страны в ЕС превысило противников

CentralAsia (CA) -  Согласно результатам обработки 98,56% бюллетеней на референдуме в Молдавии за вступление страны в ЕС проголосовали 50,16% избирателей, а против — 49,84%, сообщает ЦИК.

Вместе с референдумом в стране прошло голосование на президентских выборах. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду пока лидирует с 41,92% голосов. На втором месте — бывший генпрокурор член Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%. К 8:30 Центризбирком Молдавии обработал 98,29% протоколов с избирательных участков.

На президентский пост баллотируется 11 кандидатов. Второй тур выборов, как позднее сообщил ЦИК, запланирован на 3 ноября.

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