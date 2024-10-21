Осадки, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 22-24 октября под влиянием атлантического циклона ожидается неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».

По информации синоптиков, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед, в западных и южных регионах – дожди, в отдельных областях днем – с грозой; 23 октября на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, в горных районах возможен также снег, 24 октября в горах области Жетысу прогнозируются сильный дождь и снег.

Также по Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра и туман, а резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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