Мирзиёев запретил хокимам возглавлять местные советы народных депутатов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому хокимам (главам городских и районных администраций) запрещается одновременно занимать пост председателей кенгашей (советов) народных депутатов. Документ, содержащий соответствующие поправки, размещен в национальной базе нормативно-правовых актов 19 октября.

Как указано в преамбуле, закон соответствует Конституции республики в новой редакции, а также приведет к полноценной реализации принципа разделения властей на местах и организации управления территорий на основе принципа служения интересам народа.

Уточняется, что для областей и Ташкента нововведения вступят в силу после проведения парламентских выборов 27 октября, для районов и городов — с 1 января 2026 года.

Сейчас главы районных и городских администраций совмещают функции исполнительной (хокимият) и представительной (кенгаш) власти на своей территории, что нарушает принцип сдержек и противовесов. Теперь этот недочет будет устранен. Впрочем, хокимам не запретят избираться в советы народных депутатов или становиться сенаторами (членами верхней палаты парламента).

Законодательно закреплено требование о том, что кандидат на пост руководителя области или Ташкента обязан представить общественности программу социально-экономического развития региона или столицы.

Хокимам и председателям кенгашей будет запрещено возглавлять одну и ту же область, район или город более двух пятилетних сроков подряд.

Кроме того, указано, что председатель совета народных депутатов на срок полномочий должен приостановить членство в какой-либо партии и не вступать в состав различных комиссий и политических объединений. Спикера совета могут досрочно освободить от должности, если за это проголосуют две трети депутатов кенгаша.

Еще одно нововведение касается регистрации решений местных органов власти. Теперь акты, подписанные хокимами или председателями кенгашей, но не размещенные в Единой электронной системе, будут считаться недействительными.