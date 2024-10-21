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Во Вьетнаме второй раз за год сменили президента. Им стал Лыонг Кыонг
Лыонг Кыонг
Лыонг Кыонг

CentralAsia (CA) -  Генерал армии Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама. Его избрал на эту должность парламент страны, сообщает Reuters.

Он сменил на посту То Лама, который стал президентом в мае 2024 года. В августе То Лама избрали генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Таким образом, он занял более высокий пост в иерархии политиков в стране и оставил пост президента.

Избрание 67-летнего Лыонг Кыонга поддержали все 440 присутствовавших на заседании законодателей. В инаугурационной речи он пообещал, что будет заниматься укреплением обороноспособности страны — создаст «революционную, хорошо обученную, ловкую и современную армию». Также Кыонг дал обещание проводить многостороннюю внешнюю политику.

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