Во Вьетнаме второй раз за год сменили президента. Им стал Лыонг Кыонг

Лыонг Кыонг

CentralAsia (CA) - Генерал армии Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама. Его избрал на эту должность парламент страны, сообщает Reuters.

Он сменил на посту То Лама, который стал президентом в мае 2024 года. В августе То Лама избрали генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Таким образом, он занял более высокий пост в иерархии политиков в стране и оставил пост президента.

Избрание 67-летнего Лыонг Кыонга поддержали все 440 присутствовавших на заседании законодателей. В инаугурационной речи он пообещал, что будет заниматься укреплением обороноспособности страны — создаст «революционную, хорошо обученную, ловкую и современную армию». Также Кыонг дал обещание проводить многостороннюю внешнюю политику.