В Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры

CentralAsia (UZ) - На этой неделе в Узбекистане на смену теплой и солнечной погоде придут дожди и похолодание.

По информации Узгидромета, сегодня погода останется теплой и солнечной. Лишь на северные районы республики ожидается вынос влажных воздушных масс, вследствие которого во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям и к вечеру по Хорезмской области местами ожидается небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха составит 24-27 градусов, на севере – 12-17 градусов.

Завтра, 22 октября, по большей части территории республики пройдут дожди, ожидается усиление ветра, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура понизится до 15-20 градусов.

В среду и четверг вероятность дождя сохранится лишь по южным и восточным районам республики.

Наиболее интенсивные дожди по Узбекистану прогнозируются в пятницу 25 октября.

Температура воздуха составит 23 октября ночью 8-13 градусов, днем – 10-15 градусов; 24 октября ночью 5-10 градусов, днем – 12-17 градусов; 25 октября ночью 5-10 градусов, днем – 14-19 градусов.

С 22 по 25 октября по предгорным и горным районам республики местами ожидаются дожди, с 23 по 25 октября в отдельных районах местами возможны сильные, в высокогорных районах с переходом в снег.

В Ташкенте сегодня сохранится солнечная и сухая погода с дневной температурой 25-27 градусов.

Завтра к вечеру временами дождь. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.