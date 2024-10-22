Хишигсайхан завоевала бронзовую медаль Токийского марафона

Церемония награждения элитных женщин!

CentralAsia (MNG) -

Организаторы Токийского марафона, одного из четырех крупнейших марафонов, начали организовывать открытые соревнования по полумарафону с 2022 года, соревнования прошли в минувшие выходные.

В третьих соревнованиях приняли участие около 20 тысяч бегунов, а в профессиональной элитной категории соревновались более 100 спортсменов. Бронзовую медаль в марафоне завоевала мастер международного класса из нашей страны госпожа Хишигсайхан, участвовавшая в Играх «Париж-2024». Она преодолела 21 км за один час, 12 минут и 12 секунд.

Кенийская бегунья Лоис Чемнунгу выиграла забег за 1 час 07 минут 27 секунд, а Мао Киёта из страны-организатора завоевала серебряную медаль с результатом 1 час 11 минут 29 секунд.

источник: MiddleAsianNews

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