Хишигсайхан завоевала бронзовую медаль Токийского марафона
Церемония награждения элитных женщин!
CentralAsia (MNG) -
Организаторы Токийского марафона, одного из четырех крупнейших марафонов, начали организовывать открытые соревнования по полумарафону с 2022 года, соревнования прошли в минувшие выходные.
В третьих соревнованиях приняли участие около 20 тысяч бегунов, а в профессиональной элитной категории соревновались более 100 спортсменов. Бронзовую медаль в марафоне завоевала мастер международного класса из нашей страны госпожа Хишигсайхан, участвовавшая в Играх «Париж-2024». Она преодолела 21 км за один час, 12 минут и 12 секунд.
Кенийская бегунья Лоис Чемнунгу выиграла забег за 1 час 07 минут 27 секунд, а Мао Киёта из страны-организатора завоевала серебряную медаль с результатом 1 час 11 минут 29 секунд.
источник: MiddleAsianNews
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