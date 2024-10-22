Амилал завоевал серебро на юношеском чемпионате Азии по шахматам 2024 года

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат, организованный шахматным клубом Тагайтай под эгидой Национальной шахматной федерации Филиппин, Азиатской шахматной федерации и ФИДЕ в сотрудничестве с городом Тагайтай, Филиппинской спортивной комиссией и Филиппинским олимпийским комитетом, собрал 54 юниора из тринадцати страны.

В открытой части доминировал действующий чемпион, лучший сеяной Алексей Гребнев, который вырвался вперед в третьем туре и никогда не оглядывался назад. Выйдя в финальный раунд, опередив на целое очко Амилала Мөнхдалая из Монголии, он сыграл вничью с Асватом С и завоевал титул с отличным результатом 7,5/9. Чемпион стал единственным непобедимым участником турнира.

Амилал финишировал со счетом 7/9 и взял серебро, а Асват С. завоевал бронзу.

Что касается Амилала, то он улучшил свой международный рейтинг на +21 балл и вновь преодолел отметку в 2400. Он стал чемпионом Монголии по шахматам среди юниоров 2024 года, а в этом году успешно представлял свою страну на шахматной олимпиаде.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения