Индия заявила, что рассмотрит возможность импорта монгольского коксующегося угля через Россию

CentralAsia (MNG) - Высокопоставленный правительственный чиновник, имеющий непосредственную информацию об этом вопросе, сообщил, что Индия изучает возможности импорта регулярных поставок монгольского коксующегося угля через Россию, поскольку Нью-Дели стремится избежать чрезмерной зависимости от транзита через Китай.

В прошлом году заводы в Индии, втором по величине производителе стали в мире, столкнулись с нестабильными поставками коксующегося угля из Австралии, и правительство направило делегации в Монголию в попытке диверсифицировать источники топлива.

Несмотря на более длинный маршрут, индийские сталелитейные компании теперь рассмотрят возможность импорта монгольского коксующегося угля через Россию, сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными.

«Существуют стратегические вопросы поставок через Китай, а если придется идти из России, то маршрут будет намного длиннее», — сказал источник.

Министерство стали Индии не сразу ответило на электронное письмо от Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

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