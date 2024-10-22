«Детская экозона» создана для обучения детей основам охраны окружающей среды

CentralAsia (MNG) - Ассоциация пешего туризма Монголии, посольство Чешской Республики, Czech Aid, агентство по развитию и Университет Менделя Чешской Республики совместно создали «Детскую эко-зону» на лесной поляне в горах Богд Хаан.

В рамках проекта «Леса для жизни» создана творческая среда, соответствующая возрасту, физическим особенностям и интересам детей. «Детская экозона» стимулирует детей к познанию природы и окружающей среды в реальной природе, отправляясь на экскурсию в составе группы или семьи, закреплять свои знания в интересных играх, принимать участие в охране природы. Информационные стенды и игры в «Детской экозоне» были изготовлены в Чехии по заказу.

Во время открытия «Детской экозоны» был официально основан клуб «Юные ходоки», а дети, основавшие клуб, получили флаг и сертификат клуба, присоединившись к юным рейнджерам.

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