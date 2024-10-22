Число пассажиров, выбравших MIAT Mongolian Airlines, увеличилось на 50%

CentralAsia (MNG) - В рамках «Года посещения Монголии», объявленного правительством Монголии, национальный авиаперевозчик Монголии MIAT Airlines в последние годы организует ряд инициатив по увеличению пассажиропотока и расширению рынков грузоперевозок и транзита, соединяющих Азию и Европу. В результате количество пассажиров, летающих рейсами авиакомпании MIAT, значительно возросло по сравнению с периодом до глобальной пандемии COVID-19.

Например, из 1,7 млн ​​пассажиров, прибывающих в Монголию, 902 тыс., или более 50 процентов, выбрали для своих рейсов MIAT. Также авиакомпания MIAT обслужила 4000 транзитных пассажиров в 2019 году, за год до COVID-19, а в 2023 году это число возросло до 14 600.

MIAT Mongolian Airlines перевезла 12000 транзитных пассажиров по состоянию на сентябрь 2024 года, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. MIAT JSC расширяет международное сотрудничество и планирует ввести новые рейсы в Бангкок, Пхукет и Хошимин в своем зимнем расписании полетов. Ожидается, что это еще больше увеличит зимний туризм и транзитный трафик.

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