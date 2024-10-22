Номинчимэг избрана членом Комитете по защите гражданских прав парламентариев МПС

Номинчимэг Одсурэн

CentralAsia (MNG) - В Женеве успешно завершилась 149-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС).

В Ассамблее приняли участия более 630 парламентариев около 130 стран-членов, а в состав монгольской делегации вошли Булгантуяа Хурэлбаатар, заместитель спикера Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии, депутаты Номинчимэг Одсурэн, Хосбаяр Ганбат и Генеральный секретарь ВГХ Баасандорж Барсурэн.

На заседании Руководящего совета Межпарламентского союза состоялись выборы трех новых членов Комитета по защите гражданских прав парламентариев. В члены комитета было выдвинуто 9 кандидатов из 8 стран и из них избрали членов высших законодательных органов Монголии, Сербии и Уганды.

Таким образом, впервые Монголию в Комитете по защите гражданских прав парламентариев Межпарламентского союза будет представлять депутат Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии, Номинчимэг Одсурэн.

Комитете по защите гражданских прав парламентариев МПС насчитывает 10 членов и три новых члена избраны на период с 2024 по 2029 год.

Комитет в настоящее время расследует нарушения прав более 760 парламентариев из 47 государств-членов, в том числе дело (убийство) бывшего члена парламента Монголии Зориг Санжаасурэн.

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