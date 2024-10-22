Монголия планирует расширить беспошлинный ввоз мяса в России

CentralAsia (MNG) - Поставки монгольского мяса в Россию по квоте беспошлинного ввоза 50 тыс. тонн планируется расширить после подписания в конце 2024 года соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны по итогам монгольско-российского агрофорума.

«В рамках прошедшего в выходные дни монгольско-российского форума прошла панельная сессия «Россия и Монголия: перспективы расширения стратегического партнерства в сфере АПК». Среди главных вопросов было расширение беспошлинной поставки монгольского мяса в страны - члены ЕАЭС, прежде всего в РФ», — сообщили в министерстве.

Государственный секретарь министерства Жамбалцэрэн Төмөрхуяг выслушал предложения российских участников форума, которые представили глава приграничной с Монголией Республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также представители Забайкальского края.

«Глава Республики Бурятия отметил, что требования Россельхознадзора по ввозу монгольского мяса достаточно сложные, но выполнимые. Пока поставки мяса, которое соответствует стандартам РФ, начались по квоте 50 тыс. тонн. Расширение сотрудничества в этой сфере ожидается после подписания в конце 2024 года торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)», — отметили в ведомстве.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщил корреспонденту ТАСС по итогам переговоров в Монголии, что согласовано предоставление тарифных преференций на 375 видов продукции как с монгольской стороны, так и со стороны стран - членов ЕАЭС.

«Заключение временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией позволит увеличить ее экспорт в два-три раза в ближайшие два-три года. Мы согласовали поставки на рынки ЕАЭС монгольской сельскохозяйственной продукции, прежде всего мяса и мясопродуктов, а также изделий легкой промышленности, таких как кашемир и кожа», — отметил Слепнев.

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