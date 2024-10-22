На референдуме в Молдове проголосовали за евроинтеграцию с разницей в 0,92%

CentralAsia (CA) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы опубликовала результаты подсчета 100% протоколов на референдуме по евроинтеграции. За вступление страны в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов. Против высказались 49,54%, передает данные ЦИК портал Unimedia. Всего в референдуме приняли участие около 1,5 млн человек.

Референдум по евроинтеграции проходил в Молдове одновременно с президентскими выборами. Лидером на выборах стала действующий глава государства Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Так как ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов, ЦИК назначил проведение второго тура на 3 ноября.