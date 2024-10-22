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Глава Пентагона объявил о выделении Украине пакета помощи на $400 млн

CentralAsia (CA) -  Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев и встречи с президентом Зеленским сообщил о выделении нового пакета военной помощи США Украине на 400 млн долларов.

В этот пакет, как разъяснил Пентагон, вошли:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4; бронетранспортеры М113;
  • спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.
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