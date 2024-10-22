Глава Пентагона объявил о выделении Украине пакета помощи на $400 млн

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев и встречи с президентом Зеленским сообщил о выделении нового пакета военной помощи США Украине на 400 млн долларов.

В этот пакет, как разъяснил Пентагон, вошли:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4; бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.