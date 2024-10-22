Экс-президента Перу Толедо приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Перу Толедо

CentralAsia (CA) - Суд в Перу приговорил экс-президента страны Алехандро Толедо к 20 годам и шести месяцам тюрьмы по делу о получении взяток от бразильской строительной корпорации Odebrecht, сообщает Reuters.

По версии следствия, Odebrecht передала Толедо взятку в размере $35 млн в обмен на помощь в получении контракта на строительство двух отрезков шоссе между Бразилией и Перу. В ходе расследования бразильская компания призналась в подкупе должностных лиц в странах Латинской Америки и США.

Судебное разбирательство длилось год, все это время политик отрицал обвинения в отмывании денег и сговоре.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Он является одним из четырех бывших президентов Перу, которые фигурируют в деле о коррупции и получении взяток от Odebrecht. В частности, бывший перуанский лидер Алан Гарсия покончил с собой в 2019 году, когда полиция приехала к нему домой с ордером на арест.

Толедо арестовали в его доме в Менло-Парке в Калифорнии в том же году. С 2020 года он находился под домашним арестом. Весной 2023 года политик сдался федеральным властям США для экстрадиции на родину.