КНДР назвала «беспочвенными слухами» сообщения об отправке своих войск в Россию

CentralAsia (CA) - КНДР на заседании ООН назвала «беспочвенными слухами» заявления Южной Кореи и Украины об отправке своих войск для участия в военных действиях на стороне РФ, сообщает «Рёнхап».

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами», - заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания комитета Генассамблеи по разоружению и международной безопасности.

Это первый публичный комментарий северокорейского чиновника на эту тему. Заявление было сделано на фоне сообщения южнокорейской разведки о том, что 1,5 тыс. солдат КНДР находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В ведомстве Южной Кореи допускали, что в дальнейшем военных могут направить в зону конфликта в Украине.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, где обсудил перемещения войск Северной Кореи. 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. В ходе встречи он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.