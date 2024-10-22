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Казахстан предложил изменить соглашение о статусе формирований ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  Министерство обороны Казахстана предлагает внести изменения в соглашение о статусе формирований Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«О внесении на рассмотрение президента Республики Казахстан предложения о подписании протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года», - говорится в документе, который опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Изменения, в частности, касаются усовершенствования правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств–членов Организации.

В документе говорится, что формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны в случае угрозы или совершения вооруженного нападения в отношении одной или нескольких сторон, для предотвращения кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи, а также для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.

«Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах дислокации, а также времени пребывания на территории принимающей стороны для выполнения задач по предназначению принимается советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения принимающей стороны», - говорится в сообщении.

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