Умерла мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша — Светлана Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Умерла сноха экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Светлана Назарбаева. Мать осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалды и бывшего зампредседателя КНБ Самата Абиша скончалась на 77-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Светлана Назарбаева родилась в поселке Лепсы Алматинской области. Окончила КазПИ имени Абая, по образованию — филолог, кандидат педагогических наук. Работала учителем, а с 1984 по 2003 год была директором алматинской гимназии.

Назарбаева также была учредителем и гендиректором полиграфического издательского комплекса «Дәуір».

Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш получили тюремные сроки после январских беспорядков 2022 году.

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