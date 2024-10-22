В Таджикистан придут дожди

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 23 октября ожидаются дожди. В долинах прогнозируются осадки, а на высоте более 2500 метров возможен переход дождя в снег, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Отмечается, что с выпадением осадков может увеличиться количество ДТП на дорогах, особенно в горных районах. Также возможны ограничения движения из-за подмыва мостов и размыва дорожного полотна.

«Подтопления населенных пунктов дождевыми водами возможны при неисправностях дренажных систем. Уровень воды на малых реках может повыситься, что приведет к затоплению дворов и сельхозугодий», - говорится в сообщении.

Комитет призывает жителей прочистить арыки и канавы вокруг своих домов для защиты от возможных последствий. Также предупреждается о риске повреждения линий электропередачи, повале деревьев и повреждений крыш зданий. На улице следует избегать нахождения рядом с опасными конструкциями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения