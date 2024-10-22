экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Минкульте Казахстана считают, что мода на квадробинг быстро пройдёт, но изучают возможные угрозы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве культуры и информации Казахстана считают квадробинг быстротечным явлением, однако следят за этим трендом среди подростков.

Квадробика – это субкультура, возникшая среди молодых людей, участники которой подражают поведению животных, используя различные аксессуары, такие как маски и хвосты.

В ответе на официальный запрос Informburo.kz ведомство пояснило, что такие тренды как квадробинг отличаются характерной быстротечностью.

«Ключевым аспектом остаётся обеспечение того, чтобы увлечения подростков не угрожали их физической и психологической безопасности и общему благополучию. Это требует комплексного подхода к профилактике и информированию, направленного на минимизацию потенциальных рисков и поддержку здорового развития молодежи. В этом направлении мы осуществляем системную работу по изучению, анализу и выявлению возможных угроз», – отмечают в министерстве.

Отвечая на вопрос о наличии необходимости проводить профилактическую работу с подростками, в Минкульте заявили о её системности в целом. Направлена регулярная профилактика на «формирование таких ценностей, как справедливость, честность и трудолюбие».

«Важным аспектом такой работы является обучение критическому мышлению, что позволяет детям более осознанно подходить к выбору увлечений и деятельности», – заключили в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com