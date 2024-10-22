В Минкульте Казахстана считают, что мода на квадробинг быстро пройдёт, но изучают возможные угрозы

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CentralAsia (KZ) - В Министерстве культуры и информации Казахстана считают квадробинг быстротечным явлением, однако следят за этим трендом среди подростков.

Квадробика – это субкультура, возникшая среди молодых людей, участники которой подражают поведению животных, используя различные аксессуары, такие как маски и хвосты.

В ответе на официальный запрос Informburo.kz ведомство пояснило, что такие тренды как квадробинг отличаются характерной быстротечностью.

«Ключевым аспектом остаётся обеспечение того, чтобы увлечения подростков не угрожали их физической и психологической безопасности и общему благополучию. Это требует комплексного подхода к профилактике и информированию, направленного на минимизацию потенциальных рисков и поддержку здорового развития молодежи. В этом направлении мы осуществляем системную работу по изучению, анализу и выявлению возможных угроз», – отмечают в министерстве.

Отвечая на вопрос о наличии необходимости проводить профилактическую работу с подростками, в Минкульте заявили о её системности в целом. Направлена регулярная профилактика на «формирование таких ценностей, как справедливость, честность и трудолюбие».

«Важным аспектом такой работы является обучение критическому мышлению, что позволяет детям более осознанно подходить к выбору увлечений и деятельности», – заключили в ведомстве.

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