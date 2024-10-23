Поставки монгольского угля в Китай резко возросли в середине октября; запасы угля растут

CentralAsia (MNG) -

Ежедневные перевозки угля монгольскими грузовиками в Китай возобновились в середине октября после того, как сильные дожди нарушили логистику в начале сентября, что привело к повышению доступности поставок коксующегося угля в Китае, сообщили источники 21 октября.

По данным шанхайской консалтинговой компании SDIC Essence Futures и Китайской ассоциации экономических исследований в области угля, за неделю до 18 октября число грузовиков, доставляющих монгольский уголь в Китай через сухопутный порт Ганцмод, превысило 1000, что превышает показатель в 700 грузовиков в начале сентября.

По словам источников, в начале сентября поставки угля в Китай пострадали из-за проливных дождей в Монголии, которые затруднили перемещение угля.

Это совпало с нехваткой складских мощностей на контролируемых складах в порту Ганцмод. Трейдеры также не спешили делать покупки, что в то время влияло на перевозки монгольского угля, говорят аналитики Китайской ассоциации экономических исследований угля.

Рост запасов в Китае

Однако, по словам источников, поставки монгольского угля в последние дни возросли, что также привело к росту запасов угля в Китае.

По данным аналитиков китайской консалтинговой компании Ruida Futures, поставки угля в Китае за неделю по 18 октября улучшились, поскольку показатели работы основных шахт достигли 87,2%, увеличившись на 0,2% за неделю. Среднесуточная добыча достигла 1,97 млн ​​тонн, увеличившись на 5000 тонн за неделю, что усилило давление на предложение на угольных складах.

По данным консалтинговой компании East Asia Futures (EAF), общие запасы коксующегося угля в Китае за неделю достигли 21,04 млн тонн, что на 2,2 млн тонн больше, чем за тот же период предыдущего года, за счет роста запасов у конечных потребителей и в портах.

По данным EAF, в сталелитейном секторе запасы составили 7,36 млн тонн, что на 10 300 тонн больше, чем за неделю, а в секторе обогащенного угля — 1,73 млн тонн. Коксовый сектор, еще один ключевой конечный потребитель коксующегося угля, сообщил о 9,57 млн ​​тонн запасов за неделю по 18 октября, что на 47 400 тонн больше, чем за год.

На той же неделе запасы угля в ключевых портах Китая достигли 4,11 млн тонн, что на 2,18 млн тонн больше, чем годом ранее.

Между тем, спотовая торговля в Китае на этой неделе немного ослабла, в основном из-за того, что последний раунд пополнения запасов угля завершился после возобновления работы рынков после недельных праздников Золотой недели, отмечают аналитики SDIC.

источник: MiddleAsianNews

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