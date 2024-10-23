Поставки монгольского угля в Китай резко возросли в середине октября; запасы угля растут

CentralAsia (MNG) -
Ежедневные перевозки угля монгольскими грузовиками в Китай возобновились в середине октября после того, как сильные дожди нарушили логистику в начале сентября, что привело к повышению доступности поставок коксующегося угля в Китае, сообщили источники 21 октября.
По данным шанхайской консалтинговой компании SDIC Essence Futures и Китайской ассоциации экономических исследований в области угля, за неделю до 18 октября число грузовиков, доставляющих монгольский уголь в Китай через сухопутный порт Ганцмод, превысило 1000, что превышает показатель в 700 грузовиков в начале сентября.
По словам источников, в начале сентября поставки угля в Китай пострадали из-за проливных дождей в Монголии, которые затруднили перемещение угля.
Это совпало с нехваткой складских мощностей на контролируемых складах в порту Ганцмод. Трейдеры также не спешили делать покупки, что в то время влияло на перевозки монгольского угля, говорят аналитики Китайской ассоциации экономических исследований угля.
Рост запасов в Китае
Однако, по словам источников, поставки монгольского угля в последние дни возросли, что также привело к росту запасов угля в Китае.
По данным аналитиков китайской консалтинговой компании Ruida Futures, поставки угля в Китае за неделю по 18 октября улучшились, поскольку показатели работы основных шахт достигли 87,2%, увеличившись на 0,2% за неделю. Среднесуточная добыча достигла 1,97 млн тонн, увеличившись на 5000 тонн за неделю, что усилило давление на предложение на угольных складах.
По данным консалтинговой компании East Asia Futures (EAF), общие запасы коксующегося угля в Китае за неделю достигли 21,04 млн тонн, что на 2,2 млн тонн больше, чем за тот же период предыдущего года, за счет роста запасов у конечных потребителей и в портах.
По данным EAF, в сталелитейном секторе запасы составили 7,36 млн тонн, что на 10 300 тонн больше, чем за неделю, а в секторе обогащенного угля — 1,73 млн тонн. Коксовый сектор, еще один ключевой конечный потребитель коксующегося угля, сообщил о 9,57 млн тонн запасов за неделю по 18 октября, что на 47 400 тонн больше, чем за год.
На той же неделе запасы угля в ключевых портах Китая достигли 4,11 млн тонн, что на 2,18 млн тонн больше, чем годом ранее.
Между тем, спотовая торговля в Китае на этой неделе немного ослабла, в основном из-за того, что последний раунд пополнения запасов угля завершился после возобновления работы рынков после недельных праздников Золотой недели, отмечают аналитики SDIC.
источник: MiddleAsianNews