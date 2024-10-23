Монголия выходит на мировой рынок с верблюжьим молоком, — UkrAgroConsult

CentralAsia (MNG) -

Монголия готовится экспортировать верблюжье молоко, продукция которого уже пользуется спросом на местном рынке. Планируется запустить завод по переработке верблюжьего молока в аймаке Өмнөговь на юге страны, — сообщает украинский портал UkrAgroConsult.

Основная цель проекта — поддержка местных фермеров, увеличение надоев молока и совершенствование методов производства с использованием новейших технологий.

Проект по производству верблюжьего молока стартовал в 2021 году под названием «Монгол тэмээ» (Монгольский верблюд). По словам Цэнд-Аюуш Батпурэв, исполнительного директора Solid Partners, традиционные методы животноводства показали свою ограниченность. Поэтому в 2023 году совместно с ФАО была создана ферма, где внедряются современные методы доения и ухода за животными. В результате продуктивность верблюдов значительно возросла: одна верблюдица дает до 3 литров молока в сутки, что является значительным достижением и открывает возможности для дальнейшего увеличения продуктивности до 4 литров.

В Монголии насчитывается около полумиллиона верблюдов, продукция которых уже доступна на внутреннем рынке. Производители активно занимаются обучением и консультированием фермеров для повышения качества молока и его соответствия международным стандартам, что является залогом успешного экспорта.

Верблюжье молоко ценится за свои уникальные свойства. Оно содержит в три раза больше витамина С, чем коровье молоко, а его состав близок к материнскому молоку. Считается, что регулярное употребление верблюжьего молока способствует укреплению здоровья и снижает риск различных заболеваний.

источник: MiddleAsianNews

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