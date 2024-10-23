От скотоводства к кодированию: монгольская НПО преодолевает цифровой разрыв

CentralAsia (MNG) -

Мы живем в мире, где существуют многочисленные проявления неравенства, в том числе гендерного, образовательного и имущественного. А еще есть технологии: по данным Международного союза электросвязи, 2,6 миллиарда человек не имеют доступа к Интернету. Вдобавок ко всему, мир вскоре столкнется с расколом из-за ИИ. С новыми технологическими достижениями этот конкретный разрыв неравенства будет продолжать расти, если мы не начнем действовать сейчас.

По данным ЮНЕСКО, женщины составляют лишь 35% выпускников STEM-специалистов, и за последнее десятилетие этот показатель не изменился; этот разрыв еще более заметен в сельских и неблагополучных общинах. Программа Girls Code в Монголии была основана с целью предоставить молодым девушкам навыки программирования, необходимые для успеха в цифровом мире. Сосредоточившись на инклюзивности, мы стремимся гарантировать, что никто не останется позади в цифровом будущем, и использовать технологии для решения проблем неравенства.

Girls Code предлагает трехмесячные учебные лагеря во время летних школьных каникул. Программа специально ориентирована на девочек из кочевых и неблагополучных общин, у которых нет доступа к интернету и образовательным ресурсам.

Более 110 девушек в возрасте от 14 до 18 лет со всей Монголии окончили обучение. Некоторые участники, которые поначалу не умели работать с ноутбуками, теперь учатся в университетах Ivy League, получая стипендии, в то время как другие используют свои навыки программирования, чтобы работать программистами на неполный рабочий день и оплачивать свое обучение и семью из своего дохода. Этот успех не просто единичный, он отражает мощный эффект целенаправленных вмешательств.

Ключевые результаты включают:

90% участников выбирают специальность STEM после завершения программы.

Улучшение владения английским языком и навыков общения.

Более сильная социальная вовлеченность и построение сообщества в изолированных регионах.

Выпускники активно участвуют в национальных конкурсах по кодированию, выигрывают награды и получают стипендии для обучения за рубежом.

История Энхмэнд Даваажав, 15-летней девочки из Улан-Батора с нарушением слуха, демонстрирует силу инклюзивности в действии. Благодаря Girls Code Энхмэнд не только научилась кодировать, но и нашла сообщество, где празднуется инклюзивность. С помощью своей сверстницы Должинсурэн Өлзийбаяр, которая ранее выучила язык жестов в рамках инициативы ЮНИСЕФ Teen Parliament, Энхмэнд смогла полностью взаимодействовать с другими участниками.

Их сотрудничество олицетворяет то, что представляет Girls Code: преодоление разрывов в гендере, географии и способностях. Вместе эти молодые девушки не просто учатся кодировать, они переосмысливают, как может выглядеть более инклюзивная технологическая индустрия.

ИИ для всех (AI for All)

Работая над Girls Code, неправительственная организация «Ассоциация девушек-кочевниц в цифровую эпоху» также получила множество запросов от родителей мальчиков и даже пастухов, которые хотели лучше разбираться в технологиях. В таких странах, как Монголия, где нет программ повышения квалификации и переподготовки, есть очевидный спрос по всем направлениям. Поэтому, с целью демократизации доступа к ИИ и предложения образования в области кодирования для учащихся всех возрастов и недостаточно представленных групп, кроме девочек, мы запустили платформу AI Academy Asia.

С AI Academy Asia, девиз которой — AI for All, мы стремимся закрыть пробел в навыках в области ИИ и кодирования, что имеет решающее значение для будущего работы. Основным препятствием для внедрения ИИ, указанным в Глобальном индексе внедрения ИИ IBM 2024 года, является нехватка квалифицированных специалистов: 33% компаний назвали ограниченные навыки и опыт в области ИИ главной проблемой. Ожидается, что мировой рынок ИИ вырастет со 184 млрд долларов в 2024 году до 826 млрд долларов к 2030 году, однако миллионы рабочих мест, требующих навыков в области ИИ, остаются незаполненными.

Благодаря доступному, оптимизированному для мобильных устройств контенту, который можно загружать для использования в автономном режиме, AI Academy Asia гарантирует, что даже студенты в регионах с ограниченным доступом к Интернету смогут воспользоваться его преимуществами.

Выравнивание цифровых возможностей

Будущее влияние ИИ на рынок труда неоспоримо. Например, к 2030 году виды деятельности, на которые приходится до 30% отработанных часов в экономике США, могут быть автоматизированы — тенденция, ускоренная генеративным ИИ.

Но на развивающихся рынках, где воздействие ИИ ниже, есть возможность использовать эту технологию для стимулирования экономического роста и сокращения неравенства. Повышение квалификации следующего поколения работников в области ИИ и кодирования, обеспечение их готовности к цифровой экономике особенно важно для кочевых, сельских и неблагополучных сообществ.

автор: Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл — основатель и генеральный директор AI Academy Asia

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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