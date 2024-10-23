Врачи центра спортивной травматологии Улан-Батора внедрили новую технологию артроскопии

CentralAsia (MNG) -

Впервые в Монголии сотрудники отделения спортивной травматологии Национального центра травматологии восстановили латеральный голеностопный сустав с помощью артроскопии или лапароскопической операции и внедрили новую технологию лечения.

Артроскопия — это самое важное суставосохраняющее малоинвазивное вмешательство на голеностопном суставе.

Голеностопный сустав обеспечивает подвижность стопы. Во время движения на него оказывается значительная нагрузка, поэтому травмировать его легко (основные причины – неправильный выбор обуви или несоблюдение мер безопасности при занятиях спортом).

Среди наиболее распространенных травм – ушибы и растяжения связок. Поврежденные места характеризуются отечностью, появлением болезненных ощущений и ограничением подвижности.

В таких ситуациях часто прибегают к артроскопии – диагностической миниинвазивной процедуре. Кроме того, ее назначают и для лечения патологий, при которых поражается внутренняя поверхность суставов (в частности, остеохондропатия пяточной и таранной костей и импинджмент синдром).

Для проведения оперативного вмешательства используют артроскоп – специальный оптический прибор, который оснащен источником света и видеокамерой. Изображение, получаемое с видеокамеры, выводится на монитор в режиме реального времени. Это дает возможность специалисту тщательно осмотреть сустав, не прибегая к открытому хирургическому вмешательству.

Помимо лапароскопической хирургии плеча и колена, в отделении спортивной травматологии проводятся операции по поводу приобретенных спортивных дефектов, хирургическая помощь при воспалениях костей и мягких тканей конечностей, а также реабилитационное лечение на международном уровне.

источник: MiddleAsianNews

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