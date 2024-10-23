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TMK нашла 60-метровый угольный пласт в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Первая скважина из трех дополнительных пилотных скважин, которые будут пробурены на газовом проекте угольного пласта Гурвантэс XXXV компании TMK Energy в Монголии, нашла продуктивную жилу. Компания сообщает, что в скважине, пробуренной на глубину 480 м, было обнаружено 60 м чистого угля.

Серия новых скважин является частью плана ТМК по ускорению ввода проекта в эксплуатацию.

Скважины расположены на участке компании Lucky Fox и были спроектированы с целью увеличения дебита газа на участке и подтверждения коммерческой целесообразности разработки обширного верхнего угольного пласта.

«Команда TMK Energy и Major Drilling отлично справляются с выполнением программы бурения и бурением первой скважины безопасно и в срок. Завершение текущей программы бурения вместе с внедрением технологии DTS станет поворотным моментом для компании, и мы полностью рассчитываем, что результаты этой программы помогут продвинуть нашу дальнейшую программу в 2025 году», — сказал генеральный директор TMK Energy г-н Дугал Фергюсон.

TMK надеется, что технология поможет ей определить зоны повышенного притока газа и воды или проницаемости с целью повышения экономической эффективности скважин и содействия будущему размещению скважин в наиболее благоприятных местах.

Скважина расположена недалеко от границы Монголии с Китаем, и, несомненно, множество потенциально заинтересованных сторон будут с большим интересом следить за показателями оттока.

источник: MiddleAsianNews

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