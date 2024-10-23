Монголы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на Кубке Азии по тайскому боксу

CentralAsia (MNG) -

18 октября открытый кубок Азии по тайскому боксу 2024 года стартовал с впечатляющей церемонии открытия в Муниципальном спортзале Тайбэя, продемонстрировав яркую культуру китайского Тайбэя. Мероприятие почтили своим присутствием спортсмены и делегаты из Гонконга, Филиппин, Монголии, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Индии и Вьетнама. Кубок завершился 21 октября.

Сборная Монголии завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на этих открытом соревновании Кубка Азии.

АМГАЛАНБАЯР Батдорж завоевал золотую медаль в элитной категории до 60 кг, АЛТАНБАЯР Баяр в элитной категории до 71 кг завоевал золотую медаль и ЦОГТГЭРЭЛ Нямгэрэл завоевал бронзовую медаль в элитной категории до 51 кг. Среди женщин САНЧИР Батбилэгт завоевала серебряную медаль в элитной категории до 57 кг и АРИУНЗАЯА Энхбаатар выиграла серебро до 54кг в категории U23.

Открытый кубок Азии 2024 года завершился зрелищным соревнованием по вай кру, подчеркнув культурное богатство и глубокие традиции муайтай. Претенденты из Китайского Тайбэя, Индии, Гонконга и Монголии боролись за главные награды, демонстрируя значимость вай кру как неотъемлемого элемента спорта. И АРИУНЗАЯА Энхбаатар завоевала золотую медаль по вай кру.

источник: MiddleAsianNews

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