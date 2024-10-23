Монгольские и японские монахи совершили молебен за погибших солдат обеих стран

CentralAsia (MNG) -
Монгольские монахи присоединились к японским синтоистским монахам, вознося молитвы за солдат и мирных жителей, погибших во время вторжения Хубилая.
Делегация монгольских монахов во главе с Хамбо-ламой монастыря Гандантегченлин, центра монгольского буддизма, Жавзандоржем Дуламрагчаа посетила Фукуоку, Япония.
Вместе с монахами из буддийских монастырей Нандзоё-ин и Рэйдзан-сэннодзи в городе Фукуока и японскими синтоистскими монахами из монастыря Момидзи-Хатимангу они провели молебен по павшим воинам и простым гражданам обеих стран по случаю 750-й годовщины вторжения на Японский остров армии династии Юань Монгольской империи. Эта церемония молитвы о мире состоялась 20 октября 2024 года.
Цель молебна — чтобы все народы мира сосуществовали и жили в мире.
источник: MiddleAsianNews