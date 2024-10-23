Олимжон Абдуллаев назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Абдуллаев Олимжон Суюнович назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула нашей страны во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021-2024).