Олимжон Абдуллаев назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 8:47, 23 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Абдуллаев Олимжон Суюнович назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиеев.
Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула нашей страны во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021-2024).
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