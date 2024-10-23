экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
76% пригодных для проживания территорий Монголии не охвачены сетью

CentralAsia (MNG) -  Только 23,8% пригодных для проживания земель Монголии имеют доступ к наземным или мобильным сетям, оставляя большинство отключенными. Чтобы покрыть 60% страны мобильными сетями, потребуются значительные инвестиции:

  • 292 млрд тугриков на оптоволоконные соединения в 1639 населенных пунктах;
  • 29 трлн тугриков на подключение всех кочевых домохозяйств;
  • 11 трлн тугриков на установку 28 278 станций 4G с годовыми эксплуатационными расходами в размере 1,7 трлн тугриков.

В настоящее время Монголия ежегодно платит 9,6 млн долларов за аренду иностранных спутников, что подчеркивает необходимость национального спутника.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com