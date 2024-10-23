76% пригодных для проживания территорий Монголии не охвачены сетью

CentralAsia (MNG) - Только 23,8% пригодных для проживания земель Монголии имеют доступ к наземным или мобильным сетям, оставляя большинство отключенными. Чтобы покрыть 60% страны мобильными сетями, потребуются значительные инвестиции:

292 млрд тугриков на оптоволоконные соединения в 1639 населенных пунктах;

29 трлн тугриков на подключение всех кочевых домохозяйств;

11 трлн тугриков на установку 28 278 станций 4G с годовыми эксплуатационными расходами в размере 1,7 трлн тугриков.

В настоящее время Монголия ежегодно платит 9,6 млн долларов за аренду иностранных спутников, что подчеркивает необходимость национального спутника.

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