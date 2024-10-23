Монголия и Австралия выразили намерение сосредоточиться на сотрудничестве в горнодобывающей промышленности

CentralAsia (MNG) - 22 октября 2024 года Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австралии в Монголии Кэти Смит. Об этом сообщила пресс-служба ВГХ.

Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что недавний официальный визит президента Сената Австралии Сьюзан Лайнс в Монголию имеет важное значение для расширения сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран и укрепления отношений и сотрудничества между Монголией и Австралией в соответствии с «политикой третьего соседа» Монголии. Г-н Амарбаясгалан выразил приверженность поддержке инициатив и политики, направленных на расширение двусторонних отношений, поддержание частоты политических обсуждений и повышение уровня отношений между двумя сторонами.

Посол Кэти Смит сообщила председателю, что Австралия поддерживает региональный энергетический переход путем экспорта технологий и опыта в области возобновляемой и чистой энергии. Г-жа Кэти Смит похвалила монгольскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Монголии Амарсайханом Сайнбуяном, которая примет участие в Международной конференции по горнодобывающей промышленности и ресурсам, которая состоится в Сиднее, Австралия, и организует специальное мероприятие по горнодобывающей промышленности и инвестициям, в котором она примет участие и будет работать над продвижением Монголии.

Посол Австралии выразила намерение сосредоточиться на дальнейшем расширении сотрудничества в области горнодобывающей промышленности и минералов между двумя странами и увеличении инвестиций.

Стороны подчеркнули, что Монголия и Австралия работают над заключением межправительственных соглашений, включая Соглашение о социальной защите и Соглашение об авиационных отношениях, что является своевременным и отвечает текущим потребностям, поскольку связи между людьми значительно расширяются в последние годы.

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