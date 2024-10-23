В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей

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CentralAsia (CA) - Молдавская полиция сообщила, что на прошедшем первом туре президентских выборов в стране более 400 человек получили деньги в обмен на свои голоса. Сейчас все они находятся под следствием. Им грозит штраф в размере до 37 500 молдавских леев (более двух тысяч долларов).

«Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может служить доказательством. В соответствии с законом людей, которые сотрудничают со следствием, освободят от уплаты штрафа»,— говорится в заявлении полиции в Facebook.

Молдавская полиция также выявила случаи подкупа избирателей на референдуме по евроинтеграции.

21 октября в Молдове прошли президентские выборы. Лидером на них стала действующая глава государства Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов. Поэтому ЦИК назначил проведение второго тура на 3 ноября. В стране также прошел референдум по евроинтеграции. За вступление страны в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов.