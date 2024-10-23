В США 49 человек отравились бургерами в McDonald’s, один умер

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения США сообщило о массовом отравлении, связанном с употреблением в пищу «Роял чизбургеров» ресторанной сети McDonald 's. На вечер 22 октября число отравившихся оценивается в 49 человек. Один из заболевших умер. В медучреждения госпитализированы 10 человек.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), погибший — пожилой человек из Колорадо. Среди госпитализированных — один ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Инфекции зафиксированы в период с 27 сентября по 11 октября в десяти штатах, включая Канзас, Миссури, Небраску, Висконсин. Больше всего случаев в Колорадо — 27, на втором месте Небраска — 9. Все заболевшие сообщили, что перед появлением первых признаков отравления ели в McDonald 's. Большинство из них упомянуло о «Роял чизбургере» (Quarter Pounder).

Конкретный ингредиент, связанный со случаями отравления, еще не идентифицирован. Associated Press пишет, что сеть ресторанов изъяла из магазинов затронутых вспышкой штатов нарезанный лук и говяжьи котлеты, которые используют для приготовления «Роял чизбургера».

Согласно пресс-релизу CDC, речь идет об инфекции E. coli O157:H7. Каждый год она вызывает около 74 тыс. заболеваний. В среднем от заражения инфекцией умирает около 60 человек.

Акции «Макдональдс» резко упали в ходе внебиржевых торгов, снизившись на 7%.

Это не первый случай вспышки кишечного заболевания, связанной с продукцией McDonald 's. В 2018 году из-за салатов сети фастфудов в 15 штатах пострадали 507 человек, 24 были госпитализированы.