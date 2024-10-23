В ООН заявили о сокращении населения Украины на 10 млн человек с 2014 года

CentralAsia (CA) - Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН Флоренс Бауэр заявила, что боевые действия в Украине привели к резкому сокращению рождаемости в стране. По ее словам, с 2014 года количество жителей Украины снизилось более чем на 10 млн человек, с февраля 2022-го — на 8 млн человек.

«Уровень рождаемости упал до одного ребенка на женщину — самый низкий уровень рождаемости в Европе и один из самых низких в мире»,— сказала она, выступая перед журналистами в Женеве.

Число перемещенных лиц со статусом беженца госпожа Бауэр оценила в 6,7 млн человек.

Последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. В 1991 году, когда страна обрела независимость, средний уровень рождаемости составлял 1,9 ребенка на женщину. В 1989 году население Украины составляло 51,5 млн человек, в 2001-м — 48,5 млн.