Генпрокурор Украины подал в отставку из-за массового оформления прокурорами фальшивой инвалидности

Андрей Костин

CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Его решению предшествовал скандал с незаконным оформлением инвалидности десяткам сотрудников прокуратуры Хмельницкой области.

Накануне президент Владимир Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора.

«Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины», - пишет Костин.

Он заявляет, что считает «абсолютно правильной позицию президента», что должна быть «персональная ответственность», в том числе политическая.

О деле с фальшивой инвалидностью стало известно 16 октября: сотрудники Хмельницкой областной прокуратуры незаконно получили группы инвалидности. Через несколько дней Костин сообщил, что 61 прокурор в Хмельницкой области имеет оформленную инвалидность.

В начале октября большой резонанс вызвали видеокадры обыска в доме главы Хмельницкой медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, которая выписывала фальшивые медицинские свидетельства.

Правоохранители нашли у нее шкафы и тумбочки, забитые валютой: $5,2 млн, €300 тыс., более 5 млн гривен, украшения и доказательства отмывания денег.