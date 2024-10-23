Совершеннолетним квадроберам в Узбекистане грозит арест до 15 суток

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CentralAsia (UZ) - Совершеннолетних квадроберов за нарушение общественного порядка в Узбекистане могут оштрафовать до 2 млн сумов ($155) или арестовать на срок до 15 суток. С таким заявлением выступило МВД республики.

Ранее ведомство сообщало, что родителей квадроберов будут наказывать. Их будут привлекать по административной статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. За это предусмотрен штраф в размере до пяти БРВ – это почти 1,9 млн сумов ($148).

Квадробика появилась в Японии в 2008 году как неофициальный вид спорта. В ней люди имитируют движения животных. В последние месяцы она приобрела вид субкультуры.